Уничтожены три штурмовые группы: ВС РФ не дали ВСУ прорвать оборону в Запорожье

Три штурмовые группы украинских вооруженных сил были уничтожены российскими войсками при попытке прорыва российской линии обороны в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Балицкого, ВСУ также пытались замаскировать РСЗО «Град» в лесополосе, когда по украинским силам был нанесен удар. «Установка уничтожена, маскировщики тоже», – уточнил врио губернатора региона.

По его данным, за сутки ВСУ потеряли на Запорожском направлении 133 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.

Российские военные держат оборону и «наносят существенный урон противнику, которого каждый день бросают на убой», – подчеркнул Балицкий.

Ранее сегодня глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о «перемалывании» российскими военными украинских резервов в районе села Работино Запорожской области. По его словам, ВСУ задействовали основные резервы в боях за этот населенный пункт и несколько раз пытались закрепиться на севере села, но были оттуда выбиты. «Продолжаются тяжелые бои сверхвысокой интенсивности», – отметил Рогов.

Он назвал не соответствующей действительности информацию о том, что Работино перешло под контроль украинской армии. «Я специально проверил данную информацию в нескольких источниках, три из которых физически находятся на переднем крае ореховского направления. Все они ее опровергают. Русские воины продолжают удерживать позиции в Работино», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что по позициям ВСУ постоянно наносятся массированные артиллерийские удары, «а также удары фронтовой авиации, включая прилеты «умных» бомб ФАБ-500». «Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступления. Количество уничтоженной и поврежденной техники противника исчисляется многими десятками», – добавил Рогов.

Мелитополь, Наталья Петрова

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