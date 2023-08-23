Идут ожесточенные бои: ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону в Запорожье

Ожесточенные бои сейчас идут в Запорожской области на двух направлениях, сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, все попытки прорвать линию обороны российской армии пресекаются.

«ВСУ активизировались на Времевском и Ореховском направлениях. Сейчас там идут ожесточенные бои», – приводит слова Рогова РИА «Новости». По его словам, украинские войска бросили в бой натовскую бронетехнику.

Как отметил политик, ВСУ пытаются любой ценой прорвать российскую линию обороны, чтобы показать «перемогу» ко Дню независимости Украины, но «все их попытки пресекаются».

«Никакого продвижения украинских войск вперед нет», – подчеркнул Рогов.

Ранее сегодня он сообщил ТАСС, что украинские силы при поддержке бронетехники трижды пытались обойти с юго-востока село Урожайное на Времевском выступе на западе ДНР, но все попытки были пресечены ВС РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником назвал ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО стабильной, несмотря на то, что киевский режим продолжает бросать свои силы в бой, не считаясь с потерями.

«Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, – те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе», – сказал Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Москва, Наталья Петрова

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