ВСУ смогли дойти до первого рубежа обороны в Работино и были там уничтожены – Балицкий

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал напряженной обстановку на линии фронта в районе села Работино. По его словам, накануне штурмовые подразделения украинских войск дошли до первого оборонительного рубежа российской армии, где в ночь на 25 августа были разбиты.

«Ценой колоссальных потерь вчера они (ВСУ – прим. ред.) смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии. Как следствие, штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, «ситуация, безусловно, напряженная». ВСУ пытаются изматывать оборону, но российские военные дают жесткий отпор, подчеркнул он. Украинское командование «не успевает пополнять потери своих солдат и западной техники, которая горит так же хорошо, как и любая другая», – добавил Балицкий.

Позже врио губернатора Запорожья сообщил, что в результате ожесточенных боев Работино полностью разрушено и сейчас находится в серой зоне. «Наши войска и войска противника не остаются в этом населенном пункте, потому что, если там оставаться, попадают под прицельный артиллерийский обстрел», – рассказал он в эфире Первого канала.

Мелитополь, Наталья Петрова

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