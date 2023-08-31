В Киеве назвали сроки обучения украинцев пилотировать F-16

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в четверг, 31 августа, заявил, что украинские военные летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев, а в Великобритании от года до двух лет, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Игнат сказал: «В Данию поехали опытные летчики, а в Великобританию – недавние выпускники летного училища. Пилоты, которые поехали у нас в Данию, уже готовы, они имеют часы полетов, они имеют боевой опыт, но это все на советских самолетах. Их планируют переобучить путем тренировок на западной технике. Их подготовка, по разным оценкам, должна занять от четырех до шести месяцев».

«В Британии обучают недавних выпускников украинского летного училища, которым требуется базовая подготовка, в связи с чем их тренировочная программа, в которую войдут углубленное изучение английского языка и английской летной терминологии, управление легкомоторным самолетом, а также управление истребителем, займет от одного года до двух», – отметил представитель украинских Воздушных сил.

Киев, Иван Бабурин

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