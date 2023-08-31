Киев планирует перевести бюджет «на военные рельсы» и направлять в другие страны запросы об экстрадиции уехавших украинцев

Глава фракции Зеленского в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия в четверг, 31 августа, заявил, что Киев может направлять в другие страны запросы для экстрадиции покинувших Украину военнообязанных, а также о том, что следующий бюджет страны будет переведен «на военные рельсы», – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Арахамия сказал: «У нас сейчас очень усилилось направление международно-правовой помощи. Так что в любой фактически стране, кроме России, мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность. Те, кто купил справки, могут нести уголовную ответственность и за подкуп должностного лица, и за уклонение от мобилизации».

Кроме того, глава фракции «Слуга народа» анонсировал перевод бюджет страны «на военные рельсы».

«Думаю, в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно сказать, что каждая гривна пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет большая реформа, которая заложена в следующем бюджете», – заявил Арахамия.

Киев, Иван Бабурин

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