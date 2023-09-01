Киев получит первую партию Abrams в середине сентября – Politico

Украина получит первые 10 американских танков M1 Abrams из 31 обещанного в середине сентября. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. Западные официальные лица надеются, что прибытие техники даст ВСУ преимущество, необходимое им для прорыва обороны России в «изнурительном контрнаступлении», отмечает издание.

По словам неназванного представителя Минобороны США, сейчас 10 танков находятся в Германии, откуда после ремонта будут отправлены на Украину.

«США намерены ускорить доставку 31 танка Украине к осени», – заявил газете пресс-секретарь командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартин О'Доннелл. Он отказался назвать конкретные сроки.

Как пишет издание, группа украинских солдат уже завершила программу обучения на американских танках.

По словам О'Доннелла, обучение управлению Abrams на американских базах в Германии прошли 200 украинских военных. Сейчас солдаты ВСУ работают над сохранением полученных навыков на армейской базе Гравенфор, пока танки не будут готовы к участию в боевых действиях, отметил О'Доннелл.

Вашингтон, Наталья Петрова

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