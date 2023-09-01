На Украине под мобилизацию попадут ограниченно годные мужчины

В ряды украинской армии могут мобилизовать ограниченно годных к военной службе мужчин. Решение об этом уже готовится, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Есть в наших нормативно-правовых документах термин – годный или условно годный. Надо дать толкование, кто такой условно годный и где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться», – сказал Данилов в эфире телемарафона, чьи слова приводит издание «Страна.ua».

По его словам, во избежание двойной трактовки нормы, в ближайшее время этот вопрос будет решен.

«Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением СНБО дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы», – отметил Данилов. Он добавил, что «сегодня этот вопрос будет решен».

Ранее на заседании СНБО в среду, 30 августа, было принято решение изучить вопрос о категории «ограниченной годности» военнообязанных. Как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, неясность в этом вопросе является препятствием для формирования новых подразделений ВСУ.

Ранее Зеленский заявил, что представители ВСУ просят усилить мобилизацию в стране. «Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей», – сказал он на пресс-конференции 23 августа, отметив, что больше пока ничего не может сказать по этому поводу.

Напомним, режим военного положения введен на Украине с 24 февраля 2022 года, а всеобщая мобилизация – с 25 февраля. После этого они неоднократно продлялись. В августе военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 15 ноября 2023 года.

Надо отметить, что с начала июня ВСУ ведут контрнаступление на фронтах специальной военной операции. Несмотря на западную военную помощь, ВСУ не смогли добиться ощутимых военных успехов и несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Москва, Наталья Петрова

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