Буданов признал большие потери в ВСУ и призвал перенести бои на территорию России

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска действительно несут большие потери личного состава на фронте.

«Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда», – сказал глава разведки в интервью украинскому телеканалу 1+1.

Буданов также заявил, что боевые действия должны быть перенесены на территорию России. По его словам, «чем шире будут операции, тем лучше».

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть и сковать», – цитирует главу ГУР УНИАН.

При этом он высказал мнение, что «Украина обязана вмешиваться в политические процессы Российской Федерации».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на российскую территорию, поскольку есть большой риск, что Украина «останется одна».

Киев, Наталья Петрова

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