Берлин поможет Киеву рефрижераторами для хранения трупов украинских военных

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Украины Олег Котенко в пятницу, 1 сентября, по итогам онлайн-встречи с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) министерства внутренних дел ФРГ и представителями бюро судебно-медицинской экспертизы Германии заявил, что Киев договорился с Берлином о передаче десяти рефрижераторов для хранения тел военных, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Котенко написал: «По результатам онлайн-встречи достигли договоренности, что Федеральное агентство технической помощи предоставит Украине 10 единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших героев».

Киев, Иван Бабурин

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