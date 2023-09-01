Минобороны Украины закупило миллион некачественных продуктовых пайков

Офис Генпрокурора Украины в пятницу, 1 сентября, заявил, что доказал в суде поставку ВСУ миллиона некачественных продовольственных наборов за несколько сотен миллионов гривен, – сообщают украинские СМИ.

На официальной странице Офиса Генпрокурора Украины, в частности, говорится: «Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны офиса Генерального прокурора в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, заключенной Министерством обороны Украины с коммерческим обществом. Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн. грн. (1 123 602 900 руб. по курсу)».

«Указанным дополнительным соглашением к договору предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают надлежащее удовлетворение потребностей для лиц такой категории. Кроме того, этим соглашением засвидетельствован факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции», – отметили также в Офисе украинского генпрокурора.

Киев, Иван Бабурин

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