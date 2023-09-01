Кулеба пообещал первым рассказать, когда Украина потерпит неудачу в контрнаступлении

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если бы Киев терпел неудачу в своем контрнаступлении, он первым бы об этом сказал, – сообщает в пятницу, 1 сентября, телеканал CNN.

Отвечая на вопрос о медленном контрнаступлении ВСУ, Кулеба в интервью телеканалу сказал: «Если бы Украина терпела неудачу, я, наверное, был бы первым, кто сказал бы правду. Но мы не терпим неудачу – мы движемся вперед»

«Партнеры Украины, в том числе США, понимают, что дела идут в правильном направлении. Никакой трагедии и какого-то замедления нет. Так происходит просто потому, что это тяжело», – добавил глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

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