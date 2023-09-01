российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 сентября 2023, 20:48 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Кулеба пообещал первым рассказать, когда Украина потерпит неудачу в контрнаступлении

Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если бы Киев терпел неудачу в своем контрнаступлении, он первым бы об этом сказал, – сообщает в пятницу, 1 сентября, телеканал CNN.

Отвечая на вопрос о медленном контрнаступлении ВСУ, Кулеба в интервью телеканалу сказал: «Если бы Украина терпела неудачу, я, наверное, был бы первым, кто сказал бы правду. Но мы не терпим неудачу – мы движемся вперед»

«Партнеры Украины, в том числе США, понимают, что дела идут в правильном направлении. Никакой трагедии и какого-то замедления нет. Так происходит просто потому, что это тяжело», – добавил глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика, Россия,