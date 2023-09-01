У Зеленского заявили, что любые переговоры с Россией будут означать капитуляцию Киева

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые переговоры с Россией будут означать капитуляцию Украины, и отверг любые компромиссные решения, – сообщает в пятницу, 1 сентября, агентство Reuters.

В интервью агентству Подоляк советник главы офиса Зеленского сказал: «Украинские вооруженные силы продолжают наступление. Надеюсь, что западная военная помощь будет поступать и дальше в ближайшие месяцы. Любой переговорный процесс будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом».

«На данный момент партнеры понимают, что эта война уже не закончится компромиссным решением. Тут, либо мы уничтожим возможности России военным путем, и для этого нам нужны соответствующие инструменты, либо эта война с таким уровнем агрессии будет продолжаться еще какое-то время», – заявил Подоляк.

Киев, Иван Бабурин

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