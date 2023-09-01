Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 сентября, во время выступления по видеосвязи на экономическом форуме в Италии, организованном Европейским домом «Ambrosetti», заявил, что пока Крым остается российским, в нем не будет цивилизованной и устойчивой экономики, не будет денег, будет постоянный хаос, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Просто посмотрите, что происходит, когда Крым контролируется Российской Федерацией. Есть ли у них цивилизация? Нет. Есть ли у них туристы? Нет. У них появилось больше рабочих мест? Нет. Пришло ли к ним больше предприятий? Нет. Почему? Потому что Украина, будучи цивилизованной страной по всем нормам международного права, не признает Крым частью Российской Федерации. И мир делает то же самое. Когда мировые политики этого не признают, бизнес не признает этого. Если бизнес на каком-либо континенте не признает этого, это означает, что там не будет устойчивой экономики, у них не будет этой экономики, у них не будет денег, будет постоянный хаос».

Киев, Иван Бабурин

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