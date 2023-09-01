Киев просит у партнеров ЗРК Patriot и денег для проведения выборов

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 1 сентября, заявил, что для проведения выборов, «как этого хотят партнеры», Киеву нужно еще больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и денег, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Подоляк сказал: «В марте 2024 года в Украине должны состояться очередные выборы президента. Киев готов к ним в рамках демократической процедуры. Но возникают вопросы безопасности, реализации избирательных прав граждан Украины, возникают вопросы права на агитацию, которые также нужно будет обеспечить. Можем ли мы в рамках этого рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot, которые позволят закрыть небо? На эти практические вопросы, которые поднимал президент, пока не ответа».

«Проведение выборов потребует серьезных затрат. На данный момент украинские власти не могут направить необходимую сумму на выборный процесс, поскольку страна испытывает дефицит бюджета и имеет приоритетные задачи в виде финансирования армии. Но мы декларируем, что мы придерживаемся демократических процедур и что, если нужно, мы готовы, но для этого определенные шаги надо сделать и нашим партнерам», – подчеркнул советник главы Офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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