ВСУ подтвердили повреждение промобъектов беспилотниками в Одесской области

На юге Одесской области в результате ночных ударов российских дронов повреждены ряд объектов в районе портового города Измаил на Дунае. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, в нескольких населенных пунктах Измаильского района были попадания в складские и производственные здания, повреждена сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Еще на нескольких объектах «из-за попадания обломков сбитых дронов» возникли пожары на гражданских объектах, к утру их потушили, добавил Кипер.

Украинское оперативное командование ВСУ «Юг» подтвердило повреждение промышленных объектов в Одесской области. По его данным, в двух территориальных общинах Одесской области «повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий».

В ночь на понедельник, 4 сентября, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Измаиле в результате налета российских беспилотников.

Одесса, Наталья Петрова

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