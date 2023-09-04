Армия России отразила попытки продвижения ВСУ в Запорожье

В районе Работино в Запорожской области ночью российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ, в ее составе было около 20 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, бойцы ВС России зафиксировали движение техники противника, а также выдвижение штурмовой группы численностью до 20 человек. «В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Всего за сутки ВСУ потеряли 140 боевиков, трое украинских разведчиков сдались в плен. Также уничтожены шесть танков, один пикап и четыре БПЛА.

Балицкий отметил, что интенсивность обстрелов как линии фронта, так и всей Запорожской области остается довольно высокой. «Наши парни бьют врага, дают очень жесткий отпор», – подчеркнул он.

Ранее сегодня телеграм-канал «Архангел спецназа Z» сообщал, что, по состоянию на 10:10 мск, у Работино полное затишье. Отмечается, что «никаких движений со стороны противника нет», южная часть села является серой зоной.

«Силами и средствами десантников и морпехов продвижение противника остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована. Активно работает РЭБ», – говорится в сообщении. Авторы телеграм-канала добавили, что наступательные действия ВСУ в районе населенного пункта Вербовое также безуспешны. Украинское командование стягивает туда резервы для массированной атаки.

По информации ряда российских военных телеграм-каналов, украинская армия также прощупывает линию оборону к востоку от села Новопрокоповка Запорожской области. Отмечается, что ВСУ могут перенести направление основного удара в направлении села Очеретоватое из-за безуспешных попыток наступления под Работино и Вербовым.

В последние несколько недель на линии Работино – Вербовое продолжаются ожесточенные бои. ВСУ, несмотря на значительные потери, пытаются прорвать оборону России и выйти к городу Токмак и далее к азовскому побережью, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Украинское командование в августе бросило в бои под Работино резервные силы ВСУ.

Мелитополь, Наталья Петрова

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