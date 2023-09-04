В Киеве «заминировали» все торгово-развлекательные комплексы

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в понедельник, 4 сентября, заявил, что полиция украинской столицы получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Киевской ГВА, Попко, в частности, сказал: «Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте правоохранителям, дестабилизации ситуации безопасности в Киеве никто не допустит. Полиция отрабатывает своими силами, в случае необходимости будут привлекаться подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям».

Киев, Иван Бабурин

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