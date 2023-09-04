Днепропетровск готовится многочасовым отключениям электричества

Директор ДТЭК «Днепровские электросети» Андрей Терещук заявил, что в Днепропетровское (Днепре, – укр.) готовятся к отключениям света по 4-8 часов в день, – сообщают украинские СМИ.

Издания пишут, что Терещук сказал следующее: «Отключения будут. Я думаю, что они будут по графику, мы справимся с его выполнением, как и в прошлом году. Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя при этих отключениях-включениях. Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в сутки, это будет хорошо. Город постарается пройти зиму не хуже, чем в прошлом году. Основной задачей ДТЭК будет четкое соблюдение графика отключений».

Днепропетровск, Иван Бабурин

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