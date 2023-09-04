Кулеба пообещал послушать, «что привезли турецкие коллеги из Сочи»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 4 сентября заявил, что «послушает, что привезли турецкие коллеги из Сочи», и сказал, что позиция Украины по Черноморской зерновой инициативе – это не быть заложниками российского шантажа, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным о том, что Украине нужно «смягчить свой подход», Кулеба в эфире телемарафона сказал: «У нас были плодотворные контакты с турецкой стороной в преддверие встречи Путина и Эрдогана. Мы четко донесли свою позицию, все разъяснили. Наша позиция справедлива: мы не должны быть далее заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать. Поэтому послушаем, что привезли турецкие коллеги из Сочи, узнаем все детали и будем принимать решения. При этом, Украина будет однозначно стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе относительно санкционного давления на Россию».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»