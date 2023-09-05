На Украине назвали геноцидом отправку на фронт неподготовленных мужчин

Известный украинский блогер «миллионер» Татьяна Коряк, известная как «Корячка» заявила, что в армию набирают людей без опыта, назвала это геноцидом народа и призвала к мирным переговорам. В соцсетях разгорелся скандал, после чего блогер закрыла свою страницу – сообщает во вторник, 5 сентября, украинское издание Страна.ua.

На своей странице в соцсетях «Корячка» написала: «Количество воинов ничего не решит! Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? Сейчас «уничтожают» артиллерией, танками, самолетами! У воинов нет шансов! Тупо геноцид народа. Мне жалко наш народ, который исчезает. Неужели нельзя переговорами все решить? Войны – это грязные игры политиков, в которых обычные люди являются просто пешками».

После публикации сообщения Татьяна Коряк закрыла свою страницу в соцсети, на которую подписаны более миллиона человек.

Киев, Иван Бабурин

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