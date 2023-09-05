В Киеве заявили о скором вступлении в НАТО и ЕС

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ее страна будет готова вступить в Евросоюз в ближайшие два года, а стать членом НАТО еще раньше, – сообщает во вторник, 5 сентября, «Голос Америки»*.

В интервью изданию Стефанишина сказала: «Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстро, потому что мы ожидаем победы, завершения войны. И одна из сильнейших, мощных и известнейших армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства. Кроме того, Украина способна даже в условиях войны предпринимать шаги, необходимые для вступления в ЕС».

«Внутренние реформы Евросоюза, которые в Брюсселе называют необходимыми, чтобы организация могла успешно интегрировать почти десяток новых членов, не является предпосылкой для вступления Украины. Единственным препятствием для членства в НАТО является сама война, поэтому Украина вступит в альянс, как только победит», – добавила украинский вице-премьер.

Отметим, что украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что госссекретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, посетит Киев.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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