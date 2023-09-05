Киев обвинил НАТО и западных политиков в страхе перед Россией

Секретарь СНБО Данилов на Киевском форуме по безопасности во вторник, 5 сентября, обвинил НАТО в игнорировании «российских ударов» по своей территории и заявил, что у западных политиков – «пашотные яйца», – сообщают украинские СМИ.

Комментируя инцидент с вероятным падением «российских» беспилотников в Румынии, которое официальный Бухарест отрицает, Данилов сказал: «Когда на румынскую территорию случайно или неслучайно залетели иранские и российские «Шахеды», и взорвались там, то НАТО спокойно за всем этим наблюдает и говорит: «Ну, не было такого». Пускай, не было. Но, вы так можете доиграться до того, что у вас будет кипеть, а вы будете говорить, что оно холодное. Это очень опасные примеры».

«Западные политики испытывают страх перед Россией. Вы своими пашотными яйцами приведете к тому, что автократические режимы захватят власть во всем мире», – заявил секретарь СНБО, а в ответ на вопрос о выборах сказал, что «в настоящее время осуществить на Украине проведение выборов невозможно».

Следует отметить, что президент Румынии Клаус Йоханнис сегодня заявил, что на территории его страны не падали никакие части беспилотников или любых других аппаратов, – передает румынский новостной телеканал Digi24.

В комментарии телеканалу лидер Румынии сказал: «Не было ни одной детали, ни дрона, ни какой-либо другой части какого-либо устройства, упавшего в Румынии. Мы имеем полный контроль над нашим национальным пространством. Я проверил абсолютно все и могу успокоить население. Ничего не достигло Румынии. Но да, мы обеспокоены, потому что эти нападения происходят на очень небольшом расстоянии от границы с Румынией».

Киев, Иван Бабурин

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