Украинок-медиков обязали встать на военный учет

Представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский в среду, 6 сентября, заявил, что с 1 октября женщины-медики и фармацевты обязаны стать на военный учет, – сообщают украинские СМИ.

В ход своего выступления Вениславский сказал: «Для женщин других профессий постановка на военный учет будет добровольная. Соответствующий закон был принят в прошлом году. Расширять перечень специальностей для обязательной постановки на военный учет пока не планируют. Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат учету».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»