Новый министр обороны Украины запросил более $80 000 000 на военные расходы

Министр обороны Украины Рустем Умеров на пленарном заседании Верховной Рады в среду, 6 сентября, заявил, что на военные расходы ежегодно необходимо более 3 трлн. грн. ($81 259 536 по курсу), – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Умеров сказал: «С каждым днем военные расходы увеличиваются, и мы должны иметь мощную стратегию, как в таких реалиях действовать стране, чтобы победить. Более 3 триллионов гривен нужно Украине ежегодно. Из них 1,6 триллиона для сектора безопасности и обороны. Доходная часть бюджета всего 1,4 триллиона, то есть дополнительно требуется более 1,5 триллиона для продолжения борьбы»

«На сегодняшний день более миллиона человек задействованы в секторе безопасности и обороны, из них более 800 тысяч – в Вооруженных силах Украины, хотя к началу войны эта цифра составляла 261 тысячу», – отметил новый министр обороны Украины.

Киев, Иван Бабурин

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