Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 6 сентября, в одном из заведений фастфуда в Киеве рассказал своему американскому коллеге Энтони Блинкену, как он в студенчестве опохмелялся именно в Макдональдсе, – сообщают СМИ со ссылкой на видео, размещенное на канале C-SPAN.

«Когда я был студентом, лучшей едой с будунища был Макдональдс», – сказал глава украинской дипломатии американскому коллеге.

«Уверен, это было очень редко…», – предположил скромно Блинкен.

«Но я шел в Макдональдс! Покупал двойной чизбургер, колу, и это был мой похмельный завтрак!», – завершил рассказ о своей студенческой юности Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

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