Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 сентября, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита «Триморье» в Румынии (страны-участницы Румыния, Болгария, Словакия, Польша, Венгрия, Молдова, – прим.ред) с призывом отказаться от ограничения экспорта в страны ЕС украинской агропродукции, обозвал мероприятие «трехстеньем» и «пятистеньем», – сообщают украинские СМИ.

Во время обращения к участникам саммита глава киевского режима заявил: «Сотрудничество дает больше защиты и силы, чем какое-либо самозакрытие. Но точно ли мы этому научились? Этот формат сотрудничества точно называется «Триморье», а не «трехстенье» или «пятистенье»? Этот формат – об объединенности, а не о сепарации. Как и все наши форматы, которые укрепляют наши народы».

«Тогда почему, когда наши украинские порты почти каждую ночь горят после российских ударов, мы вынуждены еще и переживать, что наша сухопутная логистика приостановится?! Когда политика в Европе противоречит своей сущности и игнорирует общие обязательства и совместные ценности», – обратился Зеленский к коллегам и подчеркнул, что «Украина выступает категорически против каких-либо дальнейших ограничений экспорта своего зерна странами ЕС».

«Мы спокойно смотрим на то, как наше зерно становится источником неплохого заработка для разных стран Европы, которые перерабатывают нашу агропродукцию и зарабатывают на логистике. Фермеры из разных стран используют украинские кормы для блага своих хозяйств. Компании разных стран зарабатывают на транзите. И это – благо для всей европейской экономики», – подчеркнул украинский глава, тем самым подтвердив слова президента России о том, что «зерновая сделка направлена на обогащение стран Европы, а не на помощь нуждающимся странам».

Следует отметить, что «Триморье» или «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» является объединением двенадцати государств Европейского союза и Украины как партнера, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Все страны-участницы «объединения» имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

Киев, Иван Бабурин

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