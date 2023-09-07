В ЛНР рассказали о продвижении российской армии на Купянском направлении

На Купянском направлении в зоне спецоперации российская армия продвигается в сторону Оскольского водохранилища. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил эксперт, за минувшие сутки в районе населенного пункта Свердловка российские военные взяли несколько опорных пунктов ВСУ.

Также, по его словам, штурмовые подразделения ВС России продвинулись от Новоселовского в ЛНР по направлению к селу Сеньково Харьковской области, улучшив свое тактическое положение.

Ранее сегодня сообщалось, что группировка войск «Запад» уничтожила более двух взводов боевиков ВСУ на Купянском направлении. Ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового, рассказал начальник пресс-центра «Западной» группировки Сергей Зыбинский. Он добавил, что истребитель Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Песчаного Харьковской области, передает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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