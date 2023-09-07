Зеленский у Сунака попросил системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в четверг, 7 сентября, попросил у него системы ПВО для обспечения «функционирования «зернового коридора», – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в соцсети X (экс-Twitter) глава киевского режима написал: «Провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Черноморский зерновой экспорт. Украина успешно открыла альтернативный путь и нуждается в помощи партнеров в усилении ПВО Одесской области. Украина уже трижды успешно продемонстрировала возможность экспорта зерна альтернативным маршрутом. Мы готовы делать это и в дальнейшем. Но, чтобы гарантировать безопасность судоходства, мы нуждаемся в помощи партнеров, в частности существенного усиления системы противовоздушной обороны Одесской области».

«Собеседники обсудили угрозы для безопасности судоходства в Черном море и отметили важность функционирования «зернового коридора» для мировой продовольственной безопасности», – сообщили также в пресс-службе Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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