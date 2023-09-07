Блинкен ознакомился с ходом подготовки Украины к отопительному сезону

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в сопровождении украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в четверг, 7 сентября, посетили один из энергетических объектов, где ознакомились с ходом подготовки к отопительному сезону, – передают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, Шмыгаль после инспекции с Блинкеном одного из энергообъектов сказал: «Проговорили с господином госсекретарем возможность сотрудничества с американскими компаниями. Представили конкретные проекты для инвестирования и совместной имплементации. Работаем над восстановлением и развитием станций, пострадавших от российских обстрелов».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»