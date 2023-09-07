Зеленский заявил, что Умеров «хорошо знает область обороны»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 7 сентября, заявил, что только что назначенный на должность министра обороны бывший председатель Фонда государственного имущества Рустем Умеров «хорошо знает область обороны», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, глава киевского режима говорит: «Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Сильный человек. Системный. Хорошо знает область обороны. С первых дней полномасштабной войны задействован в переговорах по оружию для Украины. Очень чувствительные переговоры. Результативны. Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно».

Напомним, что ранее Национальная полиция Украины по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля провела проверку Фонда государственного имущества, по результатам которой в отношении руководства фонда было возбуждено уголовное производство по факту грубого нарушения трудового законодательства. Как пишут украинские СМИ, «главой Минобороны Украины стал человек, находящийся под следствием».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»