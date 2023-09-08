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Пятница, 8 сентября 2023, 17:57 мск

Новости Конфликт на Украине

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Зеленский пожаловался на замедление поставок западного оружия и, как следствие – «контрнаступления»

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 сентября, заявил, что замедляются темпы боевых действий, поставки западного оружия и введение антироссийских санкций, – сообщают украинские СМИ.

На сайте главы украинского режима государства сообщается, что Зеленский сказал, что «для ускорения контрнаступления Украине необходимо больше западной техники, в частности, современных истребителей. Если в небе нас нет, а у России есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление. Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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