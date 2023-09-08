В Киеве заявили, что в услугах «посредника под названием папа римский» Украина не нуждается

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 8 сентября, заявил, что «посредник под названием папа римский» имеет пророссийскую позицию, поэтому в его услугах Украина не нуждается, – сообщает телеканал «24».

В эфире телеканала Подоляк сказал: «Это совершенно неосознанное, безусловно, но обнуление репутации святого престола. Это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять. Нет смысла говорить о посреднике под названием папа римский, если он занимает абсолютно очевидную уже для всех пророссийскую позицию. Если Ватикан станет посредником, то это будет функция, которая введет в заблуждение Украину»

Киев, Иван Бабурин

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