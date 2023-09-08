К Зеленскому в Киев приехал «друг Джонсон»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 сентября, сообщил, что к нему с международной поддержкой приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима разместил совместное фото с бывшим британским премьером и написал: «С первых часов полномасштабной войны Борис Джонсон искренне поддерживает Украину и помогает защищаться от российской агрессии. И сейчас продолжает прибавлять Украине международную поддержку. Спасибо за твою энергию, друг!»

Киев, Иван Бабурин

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