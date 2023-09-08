Зеленский назвал, какие антироссийские санкции он ждет от своих партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 8 сентября, заявил, что антироссийская санкционная пауза слишком затянулась, и озвучил три приоритетных направления рестрикций против Москвы, которые он хотел бы видеть от союзников киевского режима, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Мы видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И очень активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решения свободного мира, который должен защищать себя. И, тем более, должны избегать каких-либо попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы».

«Три приоритета: дальнейшие санкции против энергосектора России, реальные ограничения поставок террористам чипов и в целом микроэлектроники, а также последующая блокировка российского финансового сектора. Санкционное наступление мира должно восстановиться», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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