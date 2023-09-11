Берлин поставит Киеву еще 40 БМП Marder

Немецкая компания Rheinmetall по заказу правительства ФРГ поставит Киеву еще 40 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщается на официальном сайте производителя бронетехники.

«Благодаря этому заказу общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит на Украину, увеличится до 80», – сказано в заявлении.

Сумма контракта, который предусматривает ремонт списанных бундесвером БМП и передачу их Киеву до конца этого года, составляет десятки миллионов евро.

В марте 2023 года компания передала Украине первые 20 бронетранспортеров, еще столько же машин Rheinmetall взяла на техобслуживание в июне 2023 году.

Поставляемые ВСУ бронетранспортеры представляют собой модернизированные Marder 1A3. Еще весной 2022 года компания за свой счет начала ремонт бронетранспортеров для последующей поставки Киеву.

Работы над модернизацией БМП Marder в настоящее время ведутся на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе. В месяц компания может вводить в строй до десяти бронетранспортеров.

Берлин, Наталья Петрова

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