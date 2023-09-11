Украинский Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива в понедельник,11 сентября, опубликовал данные итогов опроса, согласно которому 78% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях, – сообщают украинские СМИ.

Согласно данным опроса Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, проведенным совместно с Киевским международным институтом социологии с 3 по 17 июля 2023 года, опубликованным на официальном сайте Фонда, с утверждением, что «президент Украины Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях» оказались не согласны только 18% опрошенных.

«Если среди опрошенных в возрасте 18-29 лет 70% соглашаются с тезисом, что глава государства несет ответственность за коррупцию, то среди людей в возрасте 60+ доля критически настроенных возрастает до 81%», – говорится на сайте Фонда.

Всего было опрошено 2011 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом face-to-face во всех регионах Украины, кроме АР Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. В Запорожской и Харьковской областях опрос проводился на территориях, которые контролируются правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия.

Киев, Иван Бабурин

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