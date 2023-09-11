Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в понедельник, 11 сентября, заявил о необходимости укрепления украинской ПВО и попросил об усилии обороноспособности своего режима ракетами большой дальности, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой главы киевского режима, в частности, говорится: «Президент подробно остановился на насущных потребностях сил обороны Украины на поле боя. Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению украинской ПВО, в частности для защиты Юга Украины и «зернового коридора».

«Президент отметил важность привлечения дополнительной помощи со стороны партнеров для усиления артиллерии наших защитников, в частности благодаря системам калибра 155 мм и ракетам большой дальности», – сообщили также в пресс-службе Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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