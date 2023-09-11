Кулеба заявил об отказе от «обнуления» антироссийских санкций ради восстановления «зерновой сделки»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 11 сентября, на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве, заявил, что «вопрос об «обнулении» антироссийских санкций ради возвращения к «зерновому соглашению» в принципе не может стоять», – сообщают украинские СМИ.

Комментируя информацию в СМИ о возможных санкционных уступках России ради возвращения ее к «зерновому соглашению», глава украинской внешней политики сказал: «Вопрос об «обнулении» санкций вообще в принципе не может стоять. Потому что если сейчас что-то «обнулить», то завтра Россия разбомбит еще дополнительный порт и начнет шантажировать мир новыми требованиями».

«Мы с Бербок говорили о санкциях против России и «зерновом соглашении». И мне известно, что есть некоторые силы, которые поддерживают уступки РФ в этом. Я не говорю, что Анналена поддерживает, но есть такие силы. Я четко сказал, что если у кого-то есть желание позволить семье Патрушева, который презирает, ненавидит Запад и хочет его разрушить, заработать пару сотен миллионов долларов на «Россельхозбанке», можете подключать его к SWIFT», – подчеркнул Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

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