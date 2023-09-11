СМИ: Зеленский готов переводить экономику Украины на военные рельсы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов перевести экономику страны на военные рельсы, если конфликт будет затягиваться и «если слабость в глазах западных сторонников станет тенденцией», – сообщает издание The Economist.

В интервью изданию глава киевского режима сказал: «Они (партнеры, – прим.ред.) по-прежнему ведут хорошие разговоры, обещая, что будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Но у меня есть интуиция. Я читаю, слышу и вижу их глаза, когда они говорят: «Мы всегда будем с тобой». Но я вижу, что этого или нет, или они не с нами».

«Затяжная война будет означать развилку для Украины. Страна потеряет еще больше людей. Как на передовой, так и из-за эмиграции. Для войны на истощение потребуется полностью милитаризованная экономика. Но обсуждать эту идею с украинским народом я буду только в том случае, если слабость в глазах западных сторонников станет тенденцией. …Но, я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне. И эмоционально я готов», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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