Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 11 сентября, заявил, что Германия готовит новую помощь, которая будет включать в себя усистемы противовоздушной обороны, техники и артиллерии, – сообщают СМИ.

После встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, глава киевского режима в видеоролике, размещенном в соцсетях, говорит: «Есть сегодня хорошая новость! Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцем. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок. Украина движется в этом направлении и с другими партнерами, в частности, в вопросе ПВО. Дополнительные системы в Украине будут».

Отметим, что ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции, выпрашивая у немецкой коллеги Анналены Бербок дальнобойные ракеты Taurus, заявил: «Вы все равно передадите нам ракеты Taurus, это лишь вопрос времени. Я не понимаю, зачем тратить время зря?»

Киев, Иван Бабурин

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