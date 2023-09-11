Украинский военный медик заявила о больших потерях ВСУ

Глава медицинской службы батальона «Волки Да Винчи»* Алина Михайлова на форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве в понедельник, 11 сентября, заявила, что ВСУ несут большие потери и, что «в этом нет никакой романтики», – сообщает украинское издание Страна.ua.



В ходе своего выступления Михайлова сказала: «Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом нет. То, что сейчас происходит на фронте, вы не прочитаете в новостях. Находясь на Купянском направлении, я впервые в жизни была готова говорить с любыми людьми ради того, чтобы мой батальон остался жить».



«Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год. И чтоб она была, нам необходимо мобилизоваться», – заявила медик.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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