Зеленский поручил пересмотреть решения военно-врачебных комиссий о непригодности украинцев к воинской службе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, подписал указ о необходимости проведения проверки всех решений военно-врачебных комиссий (ВВК) об установлении инвалидности и о непригодности граждан к военной службе, начиная с 24 февраля 2022 года, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на сайт Зеленского.

В документе, опубликованном на сайте президента Украины, говорится: «В недельный срок – образование министерствами, органами власти и т.д. рабочих групп по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и ВВК об установлении инвалидности, признании непригодности к службе, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. …В трехмесячный срок провести проверку этими рабочими группами обоснованности решений по инвалидности и непригодности к службе, а в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений – инициирование их пересмотра и информирование при наличии оснований правоохранительных органов».

Кроме того, Зеленский также поручил в двухнедельный срок «осуществить проработку вопроса об особенностях пересечения границы гражданами, признанными непригодными или ограниченно пригодными к службе».

Киев, Иван Бабурин

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