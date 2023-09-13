Армия России уничтожила две радиолокационные станции ВСУ и 37 дронов в зоне СВО за сутки

Российские войска в зоне спецоперации за сутки уничтожили и нейтрализовали 37 украинских беспилотников и перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО.

Кроме того, российские военные при поддержке авиации, артиллерии и ракетных войск уничтожили украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Лукашево Запорожской области и СТ-68 под Крутояровкой Днепропетровской области, а также живую силу и военную технику противника в 129 районах.

Также ВС РФ разгромили два склада боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области и около Новомихайловки в ДНР.

В течение суток российская армия отразила 14 атак украинских сил на четырех направлениях, уничтожив до 645 военнослужащих и почти четыре десятка единиц военной техники и автомобилей.

На Донецком направлении ВСУ за сутки предприняли 8 неудачных атак в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки в ДНР, потеряв до 140 человек, а также две БМП, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Самые большие потери украинские военные понесли на Южно-Донецком направлении, где ВС России отразили две атаки противника в районах Новомайорского в ДНР и Приютного Запорожской области. ВСУ потеряли до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

На Запорожском направлении в течение суток отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе села Работино. За сутки уничтожено более 205 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронемашины и два автомобиля. Также сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и М119 производства США, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ восточнее населенных пунктов Ямполовка в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и две боевые бронемашины.

На Купянском направлении российские военные нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР и в районах Ольшаны и Котляровки Харьковской области, уничтожив до 85 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777 и гаубица М109 Paladin производства США.

На Херсонском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделению ВСУ в районе острова Алексеевский. В результате украинские силы лишились свыше 80 военнослужащих, двух автомобилей, а также артиллерийской системы М777 производства США.

Москва, Наталья Петрова

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