Зеленский запланировал в следующем году выделить на оборону более полутора триллиона гривен

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 13 сентября, заявил, что на следующий, 2024 год, выделит на оборону и безопасность не менее одного триллиона шестисот миллиардов гривен ($43 322 560 000 по курсу), – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Главное – защита нашего государства и людей, оборона и безопасность. Первый приоритет. И финансирование обороны и безопасности будет на уровне этого года – триллион шестьсот миллиардов гривен, по меньшей мере. В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс, производство оружия в Украине и на дроны, причем и на покупку того, что необходимо за рубежом, и на украинское производство. Еще почти 100 миллиардов гривен целенаправленно пойдет на производство оружия, которым занимается минстратегпром и украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты».

«Абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, определить время завершения этой войны нашей победой. Наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей. Наша экономика сможет давать украинцам необходимые рабочие места. Социальные функции государства должны выполнять государственный функционал. Прежде всего, цифровой функционал, который должен ставить более современным, чем где бы то ни было в Европе», – подчеркнул в своем обращении к нации Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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