Шмыгаль предложил забрать деньги из местных бюджетов и закупить на них дроны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 14 сентября, заявил, что правительство внесло на рассмотрение законопроект, предлагающий забрать у местных бюджетов часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и перенаправить эти деньги закупку дронов и производство оружия, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «За время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в восемь раз. За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд грн. В то время как в 2021 году было около 12 млрд грн. Рост происходит только потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных. В связи с этим кабинет министров внес на рассмотрение законопроект, предлагающий забрать у местных бюджетов часть налога на доходы физических лиц полученные военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава (военный НДФЛ). Поступления от этого налога теперь пойдут на закупку дронов и производство оружия. Решение позволит привлечь на дроны и оружие 25,8 млрд грн. в этом году и 93,7 млрд грн в 2024».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»