В Киеве активистки «нарядили» памятник княгине Ольге в бронежилет

Активистки украинского женского ветеранского движения Veteranka надели бронежилет на памятник княгине Ольге на Михайловской площади в Киеве с целью представить первый украинский анатомический женский «бронекостюм» для женщин-военных, – сообщают украинские СМИ.

Соучредительница движения Veteranka Юлия Кириллова, в частности, заявила, что «адвокационная кампания «Ей нужна броня» охватывает не только обеспечение государством военнослужащих бронежилетами, но и удобной зимней и летней женской формой, касками, бронированными машинами и всем необходимым для борьбы наравне с мужчинами».

«Броня, которая до сих пор производится, не учитывает особенности телосложения женщин, поэтому неудобна для них, а иногда даже опасна, ведь формирует ошибочное впечатление о защищенности», – заявила Кириллова.

Киев, Иван Бабурин

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