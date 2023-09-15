Украинскому олигарху Коломойскому могут увеличить залог более чем в десять раз

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в пятницу, 15 сентября, заявил, что украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому по третьему уголовному делу могут увеличить размер залога более чем в десять раз – с 500 млн. гривен до 5,8 миллиарда, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своем Telegram-канале Лещенко написал: «СБУ будет просить суд об аресте Коломойского с альтернативой залога в 5,8 миллиарда гривен. Это сумма, в хищении которой подозревают олигарха по делу о выводе средств из «Приватбанка». Сейчас у него арест с залогом в 500 млн. гривен, которые он так и не внес. Ожидается, что меру пресечения будут рассматривать уже сегодня вечером в Шевченковском суде Киева».

«Если суд действительно обозначит в качестве меры пресечения 5,8 млрд гривен или около того, это будет означать, что олигарх, скорее всего, в ближайшее время на свободу не выйдет, – говорится в заметке Страна.ua.

Киев, Иван Бабурин

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