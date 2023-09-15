Шмыгаль планирует в следующем году выпросить у партнеров Украины более $40 миллиардов

Председатель украинского кабинета министров Денис Шмыгаль на пресс-конференции в пятницу, 15 сентября, заявил, что его правительство в 2024 году планирует привлечь от международных партнеров $42 млрд, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Шмыгаль сказал: «В этом году мы планируем привлечь от партнеров $42 млрд, в следующем году сумма будет аналогичная. В частности, $18 млрд ожидается от Европейского Союза, также ожидается $1,1-1,2 млрд ежемесячной поддержки от США. Кроме того, еще есть программа МВФ, программы Норвегии и Японии».

«У нас есть хорошие перспективы, но работа в этом направлении очень сложно реализуется. Наши партнеры заверили нас в поддержке столько, сколько это будет нужно, в тех параметрах, которые будут нужны Украине. По состоянию на сегодняшний день переговоры относительно необходимого количества средств на следующий год продолжаются. У меня есть оптимизм, что нас поддержат, и мы будем иметь стабильную макрофинансовую бюджетную ситуацию», – подчеркнул премьер-министр Украины.

Киев, Иван Бабурин

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