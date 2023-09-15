Киев подтвердил, что атаковал Крым французскими и британскими ракетами

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук косвенно подтвердил, что Воздушные силы атаковали Крым ракетами британского и французского производства- Storm Shadow и Scalp, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Олещук написал: «Британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства «Минск» и «Ростов-на-Дону» вслед за «Москвой». Вполне логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения и не придумаешь. Докладываю! В авиации Воздушных сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами. Британские «Storm Shadow» мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские «Scalp» – под правое)) Под крыльями наших бомбардировщиков найдется место и для немецких Taurus».

Напомним, что в ночь на среду, 13 сентября, киевский режим нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте в сухом доке.

Киев, Иван Бабурин

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