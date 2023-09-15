Зеленский объявил войну украинскому «олигархату»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 15 сентября, заявил о необходимости окончательной ликвидации олигархически-коррупционного влияния на органы государственной власти, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня провел широкое и содержательное совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, а также Верховной рады, правительства, Офиса президента. Были предложены концептуальные шаги по борьбе с коррупцией и олигархатом. Мы уже видим очень четко, что у некоторых олигархических кланов в Украине нет будущего. Это очевидно из тех уголовных производств, которые реализовались правоохранительными, антикоррупционными органами».

«Должны окончательно ликвидировать любое олигархически-коррупционное влияние на органы государственной власти в Украине и гарантировать устойчивость демократии в нашем государстве – долгосрочно», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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